L'irruzione dei poliziotti di notte, il video del blitz: 3 arresti a Genova

Il filmato del blitz di polizia ed antiterrorismo: 3 arresti a Genova: "Suprematismo, filonazismo e pedopornografia" su Telegram, i giovani progettavano "attacchi alle Istituzioni". Sono indagati per incitamento a discriminazione e violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. Avevano un "campo di addestramento" dove sparavano con fucili ad aria compressa, esercitandosi a colpire effigi raffiguranti alte cariche dello stato.

Sono tre, giovani tra i 14-21 anni, e su una chat su Telegram diffondevano video atroci con mutilazioni, torture, esecuzioni degli jihadisti, con il "mito" degli autori dei massacri di massa nelle scuole americane. Un vaso di Pandora che sembra non chiudersi mai (simile, il profilo del neonazista seguace dell'ordine di Hagal, arrestato lo scorso 27 Ottobre a Bari), ed anche loro: "progettavano attacchi alle istituzioni". Ora sono in manette - due in carcere ed uno ai domiciliari - ma polizia ed antiterrorismo stanno effettuando perquisizioni a casa di minorenni a Torino, Lanciano e Sanremo.

Nelle chat venivano esaltati gli "school shooters" - gli autori di massacri di massa nelle scuole elementari e medie - e le indagini sono partite da una segnalazione arrivata al Commissariato di polizia online e sono state sviluppate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Liguria e dalla Digos di Genova.

Sono indagati per apologia, attraverso il web, di gravi delitti (omicidi e stragi) anche di tipo terroristico, avrebbero istigato alla violenza sessuale su minori e avrebbero diffuso, sempre tramite i canali social, materiale pedopornografico.