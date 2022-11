Londra, ecco lo yacht discoteca da 86 metri: la nave del divertimento aperta tutti i giorni

Non si ferma mai il superyacht da 25 milioni di sterline destinato ad accendere, tra le polemiche, l'autunno londinese. Questo perché Oceandiva London, lunga 86 metri e larga 17, capace di ospitare fino a 1500 persone, potrebbe portare problemi oltre al divertimento. Secondo molti londinesi questa nuova attrazione porterà solo ulteriore rumore che scavalcherà le sponde del fiume, in una metropoli già abbastanza chiassosa. L'apertura potrebbe slittare in primavera, ma navi simili sono già attive ad Amsterdam e Amburgo. Insomma la festa è assicurata 7 giorni su 7 a partire dalle 11 del mattino e fino alle 2 di notte: il percorso prevede sei punti di attracco sul Tamigi e assicura lusso e svago.