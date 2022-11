Alluvioni in Kosovo, il cane intrappolato dalle acque riesce a cavarsela

Le immagini riprese con un drone dall'agenzia di stampa locale Nacionale mostrano un cane bloccato su una striscia di terra circondata dalle inondazioni causate dalle forti piogge vicino alla città di Vushtrri in Kosovo lunedì 21 novembre. L'animale, disorientato cammina avanti e indietro. Alla fine è riuscito a mettersi in salvo su un campo non allagato attraversando un tratto d'acqua.

Il Kosovo, come la vicina Albania, è stato colpito da forti piogge e inondazioni nel fine settimana, lasciando strade e interi villaggi sott'acqua. In diverse aree i servizi di emergenza hanno dovuto evacuare gli abitanti.