Marche, forte scossa di terremoto nel Pesarese di magnitudo 5.7: le immagini del brusco risveglio

La scossa avvertita nell'Italia centrale ha avuto una magnitudo di 5.7 ed è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) al largo della costa marchigiana pesarese. Il terremoto è stato avvertito anche in Abruzzo, nel Lazio, in Emilia Romagna e Veneto. È stata seguita da altri due terremoti di magnitudo 3.1 e 3.4. In Rete diversi utenti, sia nelle Marche sia in Abruzzo, hanno condiviso le immagini dei lampadari che oscillano più o meno vistosamente.