Marco de Rossi, formatore teatrale: "Sperimentate l'esperienza digitale ma anche quella fisica"

Educatore alla Teatralità, formatore, attore e scrittore, Marco De Rossi al Next Generation Fest, ha portato il proprio messaggio sull'importanza della corporeità, da non contrapporre al mondo virtuale, ma da conoscere per poter anche trasportare in questa seconda dimensione, “altrimenti manca un pezzo di realtà”.

Ai giovani dice: “Sperimentate, imparate a conoscere il vostro corpo e condividere gli spazi”. Il teatro è opportunità di osservare il mondo con occhi ironici, critici e riflessivi, toccando tutti i temi, anche quelli più profondi e difficili.

“Quando scrivo la parola Teatro penso ad una carezza, un bacio, uno schiaffo, una corsa a perdifiato, un salto nel vuoto, una caduta libera e un ruzzolone. Penso allo stupore, alla meraviglia, alla sorpresa, alla pausa, al disequilibrio, alla morte e alla vita”.