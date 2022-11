Matrimonio Tiffany, il ballo con il padre Donald Trump e poi il lento romantico col marito

C'erano i ballerini, ma a incantare gli invitati al matrimonio di Tiffany presso la tenuta di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, sono stati i “lenti” della 29enne con Donald Trump e col neo marito Michael Boulos. Gli sposi hanno aperto le danze con “Dancing in the Moonlight” di King Harvest per poi incantare amici e parenti sulle note di “Can't Help Falling In Love” il celebre brano di Elvis Presley: nel lento la sposa ha avuto modo di sfoggiare un altro vestito bianco e una luccicante collana di diamanti. A raggiungerli sulla pista da ballo sono stati anche l'ex presidente e Melania, con un semplice ma elegante abito color pesca. Donald Trump, invece, ha ballato con sua figlia sulle note di “Here Comes the Sun” dei Beatles.