Giorgia Meloni: "Non siamo marziani, ho trovato orecchie disposte ad ascoltare"

Si dice “contenta del clima che ho trovato” e spiega che “probabilmente parlare con le persone direttamente può aiutare a smontare una narrazione che è stata fatta sulla sottoscritta, e sul governo italiano”. Giorgia Meloni condensa in una dichiarazione davanti ai cronisti che l'hanno seguita lungo le tre tappe, la valutazione della sua full immersion di faccia a faccia con i vertici Ue. E tiene a mettere in luce, sia pure in un passaggio della dichiarazione, un concetto che aveva evidenziato sin dalla vittoria alle elezioni. “Non siamo dei marziani, ma delle persone in carne e ossa”, rivendica la presidente del Consiglio. Persone “che spiegano le loro posizioni e mi pare che dall'altra parte - annota - ci fossero persone che avevano voglia di ascoltare”.