Meloni: "Governo in prima linea contro la piaga dei femminicidi"

"Questo governo è e sarà sempre in prima linea per combattere la violenza sulle donne e la terribile piaga del femminicidio”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all’incontro presso la Sala della Regina di Montecitorio ‘Non più sole - La drammatica attualità della violenza contro le donne’ organizzato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

“C’è molto lavoro da fare e intendiamo portarlo avanti a 360 gradi, incentrando il nostro impegno su tre pilastri d’azione: prevenzione, protezione, certezza della pena”, aggiunge la premier.