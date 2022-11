Miami Beach perde un pezzo di storia: il forte boato poi il crollo dello storico hotel Deauville

In pochi istanti lo storico Deauville Hotel di Miami Beach è imploso sotto gli occhi dei tanti che hanno scelto di assistere all'evento. Un momento storico che qualcuno, tra i presenti, avrà ricordato così: “Io c'ero ad ascoltare i Beatles nel 1964”. Caduto in rovina, l'edificio era considerato pericolante, per questo si è ritenuto di buttarlo giù dopo una lunga battaglia legale. L'attuale sindaco ha già proposto un nuovo immobile di lusso, mentre i conservazionisti frenano. Intanto un pezzo di Miami Beach non c'è più, mentre il futuro di quest'aerea è ancora da scrivere.