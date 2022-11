Michele Bravi e il bullismo: “Da ragazzo mi chiamavano Michecca e mi gettavano nella spazzatura”

Michele Bravi si confessa raccontando a Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, la strafottenza subita per il suo orientamento sessuale: “Da ragazzo mi chiamavano Michecca e mi gettavano nella spazzatura. Purtroppo non l'ho capito subito di aver subito bullismo e soprattutto non ho capito che avrebbe avuto un impatto sulla mia vita”.