Missili cadono in Polonia, 2 morti. Accertamenti in corso per capire cosa sia davvero accaduto

C'è grande agitazione in Polonia nei dintorni del luogo in cui i missili hanno creato paura e due vittime. La zona è totalmente presidiata dalle forze dell'ordine che vietano l'accesso a chiunque. Posti di blocco sono stati allestiti in tutti gli snodi di accesso. La polizia polacca lascia entrare nell'area solo i mezzi di soccorso. Nel luogo in cui si è verificata la caduta dei missili sono in corso i primi sopralluoghi per comprendere senza più dubbi cosa sia davvero accaduto. I sopralluoghi e le verifiche sul campo proseguiranno anche domani con la luce del giorno. Queste verifiche sono attese con grande interesse da tutti i paesi della Nato, a partire dagli Stati Uniti d'America. Sono atti necessari per comprendere il reale stato dei fatti e le inevitabili conseguenze.

"È importante che tutti i fatti siano accertati". Lo ha sottolinato anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo il colloquio con il presidente polacco, Andrzej Duda, sull'esplosione avvenuta in Polonia. "Ho espresso le mie condoglianze per la perdita di vite umane. La Nato sta monitorando la situazione e gli alleati si stanno consultando da vicino. È importante che tutti i fatti siano accertati", ha dichiarato Stoltenberg in un post su Twitter. Secondo quanto riferito da funzionari polacchi, due persone sono morte in seguito a un'esplosione nel distretto di Hrubieszów, nella Polonia orientale. Le autorità polacche hanno confermato l'esplosione, ma non hanno parlato di missili russi lanciati sul loro territorio. La Russia ha negato il proprio coinvolgimento e il suo ministero della Difesa ha dichiarato che "non ci sono stati attacchi a obiettivi vicini al confine di Stato ucraino-polacco".