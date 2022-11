Mistero sul gregge di pecore che da 12 giorni si muove in cerchio

Nessuno riesce a capire il motivo che spinge un gregge di pecore a muoversi ininterrottamente in cerchio da dodici giorni consecutivi. Le immagini arrivano dalla città di Baotou, in Mongolia, e immortalano centinaia di pecore rincorrersi seguendo uno schema circolare nel recinto. La proprietaria, stupita dallo strano fenomeno, ha spiegato che inizialmente solo poche pecore hanno avviato il processo successivamente se ne sono unite altre. La cosa strana è che in 34 recinti presente soltanto il gregge del numero 13 ha assunto questo misterioso comportamento.