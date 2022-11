Mogadiscio, milizie di Al-Shabaab assediano un hotel: salvo il ministro dell'Ambiente

Sono in corso i combattimenti fra le forze di sicurezza della Somalia e militanti del gruppo armato Al-Shabaab in un hotel del centro di Mogadiscio situato nei pressi del palazzo presidenziale e assaltato nella serata di ieri dagli esponenti della milizia. Stando a quanto riferito da testimoni all'emittente Bbc le persone decedute nell'attentato, che è stato già rivendicato da Al-Shabaab, sarebbero almeno quattro. Le autorità somale non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale dell'incursione. L'emittente somala Radio Garowe ha riportato di diversi civili messi in salvo dalla forze di sicurezza. Fra le persone scampate all'attacco c'è anche il ministro dell'Ambiente Adam Aw Hirsi, che tramite i social ha reso noto di essere “salvo” nonostante le esplosioni che si sono verificate nell'hotel Villa Rays dove si sta svolgendo l'assedio.

L'albergo è situato a meno di 200 metri dalla Villa Somalia dove risiede il presidente Hassan Sheikh Mohamud e nei pressi anche di un carcere controllato dai servizi di sicurezza. A settembre Al-Shabaab, che controlla alcune aree nel sud e nel centro del Paese e a cui ora le autorità somale si riferiscono con il nome di Khawarji, un termine che indica sette pseudo-religiose deviate, aveva già assaltato un albergo nel centro della città a settembre, causando la morte di più di 20 persone. Gli attacchi della milizia e le operazioni militari di contrasto si sono intensificate da quando il presidente ha dichiarato “guerra totale” contro il gruppo armato.