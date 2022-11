Cristiano Ronaldo rientra negli spogliatoi "abbastanza accigliato" al 45' di Portogallo - Uruguay

Cristiano Ronaldo che esce dal campo, alla fine del primo tempo di Portogallo - Uruguay, lungo il sottopassaggio che lo porta agli spogliatoi ed è definito “abbastanza accigliato” dal telecronista Rai, Stefano Bizzotto, e dal commentatore tecnico, Daniele “Lele” Adani, durante la telecronaca trasmessa in diretta su Rai1 e in streaming su Rainews.it. Di sicuro l'andamento dei primi 45 minuti di gioco non avrà soddisfatto appieno le aspettative del campione portoghese.