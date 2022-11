Cristiano Ronaldo segna di testa. No, il gol è di Bruno Fernandes

C'è stato un piccolo giallo sul gol dell'1-0 del Portogallo. La rete che in un primo momento era stata assegnata a CR7 in seguito è stata assegnata a Bruno Fernandes. Tutto accade al 54'. CR7 ci mette il suo comunque. Cross perfetto di Bruno Fernandes indirizzato a Cristiano Ronaldo che salta in cielo e sembra sfiorare la palla quel tanto che basta per spedirla in porta. Al rallenty il tocco della testa di CR7 è impercettibile, ma tanto basta per spiazzare il portiere avversario e segnare. La rete viene poi attribuita a Bruno Fernandes.