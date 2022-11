Spagna Germania 1-1, la sintesi della partita

Dopo la goleada inflitta al Costa Rica, la Spagna non va oltre l'1-1 nel big match con la Germania. All'Al Bayt Stadium di Al Khor, Fullkrug risponde al momentaneo vantaggio di Morata regalando il primo punto del torneo ai tedeschi. In virtù di questo pareggio le Furie rosse di Luis Enrique salgono a 4 punti, a +1 sulla coppia Giappone-Costa Rica e a +3 sulla squadra di Flick, che sarà costretta per forza a vincere l'ultima sfida con i costaricensi. Agli spagnoli basterà invece un pareggio con i “Samurai blu”.