Supremazia inglese: Rashford su punizione sblocca la partita

Arriva il gol dell'1-0 per l'Inghilterra a premiare la costante pressione dimostrata in campo finora. La rete arriva al 50', direttamente su calcio di punizione. Rashford batte il calcio di punizione direttamente a rete, trafiggendo Ward all'angolo alla sinistra della porta del Galles. Vantaggio meritato per l'Inghilterra per quanto visto fino a questo punto della partita.