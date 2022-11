Un lampo di Vinicius regala l'illusione del gol, ma il Var annulla per fuorigioco di Richarlison

Al 63' un brivido scuote lo Stadium 974. Il Brasile va in rete. Il pallone arriva quasi per caso a Richarlison che avvia la ripartenza brasiliana, con Casemiro che serve Vinicius che salta Elvedi e buca Sommer. È il gol dell'1-0 ma poi torna il gelo stullo stadio. Tutto fermo per il probabile fuorigioco di rientro di Richarlison a inizio azione. L'arbitro inizialmente aveva convalidato il goal, ma sembrava palese la posizione irregolare dell'attaccante del Tottenham. Implacabile il Var che cancella, giustamente, la rete del Brasile. Si resta sullo 0-0