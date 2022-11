Gruppo D: Francia-Danimarca 0-0 dopo il primo tempo, 5 occasioni per "Les Bleus"

Reti inviolate tra la Francia, a un passo dalla qualificazione agli ottavi, e la Danimarca, reduce da un nulla di fatto contro la Tunisia nel girone D dei Mondiali 2022. I Bleus però sono in vantaggio per occasioni non finalizzate, 5 a 1: i ragazzi di Deschamps ci provano al 13' con Varane, poi al 21' Rabiot, al 33' Griezmann, e gran sinistro a giro di Mbappé al 40' su traversone di Dembélé. La Danimarca si rende pericolosa con un tiro di poco fuori di Cornelius al 35'. L'ultimo tiro prima del fischio che interrompe il primo tempo di Mbappé, ma prende in pieno Giroud e niente di fatto.