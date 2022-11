Applausi a scena aperta per il secondo gol realizzato da Richarlison al 73'. Un gol già classificato come un capolavoro.

Viniscius sulla sinistra mette al centro per Richarlison che controlla con il corpo e in acrobazia colpisce in semi rovesciata spedendo il pallone alle spalle di V.Milinkovic-Savic. 2-0 per i verdeoro e festa sugli spalti.