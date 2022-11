Portogallo - Ghana 3-2 la sintesi della partita

CR7 apre con un rigore, ma che occasione ha il Ghana per il possibile 3-3. Questo il succo della partita giocata nello Stadium 974.

In avvio subito una grande chance sprecata da Cristiano Ronaldo, poi al 65' conquista e trasforma il rigore che sblocca il match. Poco dopo André Ayew firma il pari, ma Joao Felix riporta avanti i suoi. Entra Leao e sigla il tris, Bukari la riapre nel finale e all'ultimo minuto Diogo Costa rischia il clamoroso errore ma Williams scivola al momento del tiro: vince la nazionale di Santos.

Con il gol di apertura della sfida tra Portogallo e Ghana, Cristiano Ronaldo entra (ancora di più) nella storia dei Mondiali. Col rigore trasformato per il momentaneo vantaggio portoghese, CR7 diventa il primo calciatore ad aver segnato in 5 differenti edizione del massimo torneo per Nazionali (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).