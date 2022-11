Nicola Bartolini scivola al quinto posto nella finale corpo libero

L'azzurro non è riuscito a difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Il Campione del Mondo al corpo libero a Liverpool ha ceduto il podio, concludendo la finale al quadrato in quinta posizione con il punteggio di 14.233. L'atleta ha eseguito un esercizio di notevole spessore tecnico, una esecuzione precisa, senza particolari esitazioni. Resta l'amaro in bocca per il punteggio, forse penalizzato dalla giuria, avrebbe meritato qualcosina in più.