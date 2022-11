Mondiali in Qatar, David Beckham “rifiuta” la proposta e il comico trita 10mila sterline

“Restituisci 10 milioni al Qatar, altrimenti polverizzo 10mila sterline”. Indovinate? Finisce nel tritarifiuti la proposta al campione David Beckham, di fare un gesto simbolico per i diritti umani violati in Qatar. Joe Lycett, comico e presentatore televisivo, attivista gay, già autore di provocazioni e proteste a sostegno dei diritti umani e della comunità omosessuale, aveva lanciato un guanto di sfida all'ex calciatore inglese, proponendogli di rinunciare a un contratto da 10 milioni di sterline offertogli dagli organizzatori qatarini della Coppa del Mondo, come forma di dissenso dalle posizioni di Doha sui diritti della comunità Lgbtq. In cambio, aveva aggiunto, avrebbe personalmente versato 10 mila sterline in beneficienza a organizzazioni che sostengono i gay nel calcio. Beckham però non gli ha mai risposto, limitandosi a dichiarare ai media che la manifestazione in Qatar sarebbe stata “una base per il progresso”. Troppo poco per il presentatore-comico che ha tritato una serie di “mazzette” di denaro.