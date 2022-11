Mondiali in Qatar, l'insistente coro dei tifosi dell'Ecuador: “Vogliamo la birra”

“Queremos cerveza, queremos cerveza”, tradotto in “vogliamo la birra”, è il coro che si è alzato dallo spalto ospiti dello stadio Al-Bayt, popolato dai tifosi dell'Ecuador, durante l'intervallo e alla fine della partita inaugurale dei Mondiali di calcio, per la cronaca vinta 2-0 contro i padroni di casa: il Qatar. Nei giorni scorsi, per decisione della famiglia reale, è stato deciso di revocare il via libera alla vendita della birra negli stadi, provocando le proteste di uno degli sponsor della Fifa che opera nel settore.