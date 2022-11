Mondiali in Qatar, troppe domande sui diritti umani. Rapper Maluma abbandona lo studio: “Maleducato”

Shakira ma anche Dua Lipa e Rod Stewart, al quale era stato proposto 1 milione di dollari, hanno rinunciato a ingaggi favolosi pur di non esibirsi sul palco di Doha. Il rapper colombiano Maluma, invece, nei giorni scorsi ha lasciato lo studio del canale israeliano Kan nel corso di un'intervista rifiutandosi di rispondere a una domanda sui diritti umani nel Paese mediorientale e sul perché non avesse fatto come i suoi colleghi. “Sono venuto qui solo per godermi la vita - ha risposto - godermi il calcio e la festa del calcio. Sono qui a godermi la mia musica e la bella vita”, e se n'è andato non prima di dare del maleducato al giornalista.