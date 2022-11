Belgio - Canada, Courtois ferma Alphonso Davies su rigore

All' 11' del primo tempo Courtois ferma Davies in quella che poteva essere la svolta della partita in favore dei nordamericani.

Il numero 19 del Canada calcia male con l'interno mancino, abbastanza centrale, al numero 1 belga basta distendersi leggermente alla propria destra per salvare il risultato. Si rimane sullo 0-0!

Il rigore era stato assegnato perché il direttore di gara aveva giudicato irregolare il tocco di mano di Carrasco sul destro di Buchanan: il numero 11 del Belgio viene anche ammonito. L'arbitro era stato chiamato al Var per un fallo di mano di un difensore del Belgio in area di rigore.