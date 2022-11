Mondiali Qatar 2022 Belgio-Canada gol di Batshuayi

È un risultato che sa di beffa quello uscito dal primo tempo dell'Ahmad bin Alì Stadium. Belgio in vantaggio con il gol di Batshuayi arrivato a fine frazione. Una rete arrivata come un fulmine a ciel sereno per il Canada, padrone del campo in lungo e in largo e più volte pericoloso dalle parti di Courtois.

Belgio in vantaggio 1-0 sul Canada al 44'. Un gol arrivato all'improvviso con Batshuayi. Lancio con il contagiri dalle retrovie, l'attaccante belga sfila alle spalle di Miller e incrocia perfettamente con il mancino al volo. Belgio in vantaggio a sorpresa in chiusura di tempo!