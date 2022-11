Mondiali Qatar 2022, Belgio - Canada, highlights primo tempo

Belgio in vantaggio su Canada all'Ahmad bin Ali Stadium in Qatar, 1-0 nella prima giornata del girone F. Al 10' rigore per il Canada dopo un fallo di mano di Carrasco, parato da Courtois sull'incertezza di Davies, ribatte David ben sopra la traversa. Prima occasione per i nordamericani, in pressing sui belgi. La formazione di Herdman mostra una padronanza maggiore del campo sui belgi, numerosi i tiri in porta ma tra imprecisione dei tiri e parate di Courtois non riesce a finalizzare. Lo farà invece, quasi a sorpresa, il Belgio con un gran sinistro in rimbalzo di Batshuayi al 44'.