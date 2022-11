Mondiali Qatar 2022, Francia - Australia, highlights primo tempo

I gol del primo tempo. I francesi non pressano e lasciano l'iniziativa all'Australia che ne approfitta al 9'. Lancio dalla difesa per Leckie che sfonda sulla destra e serve il cross d'oro per la conclusione vincente di Goodwin. La Francia non perde la pazienza e non si fa sopraffare dal nervosismo. E prima dello scoccare del 35' trova la rimonta con due gol tutti targati Serie A: al 27' Theo Hernandez crossa dalla sinistra, Rabiot svetta di testa e batte Ryan. Al 32' Mbappè e Rabiot scippano la sfera ad Atkinson, lo juventino entra in area e serve a Giroud una palla comoda da appoggiare in rete.