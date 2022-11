Portogallo - Uruguay 2-0, la sintesi della partita

Il Portogallo è la terza squadra, dopo Francia e Brasile, a qualificarsi per gli ottavi di finale. Bruno Fernandes con una doppietta costringe l'Uruguay a giocarsi tutto nell'ultima sfida contro il Ghana, ora secondo nel girone. Il trequartista dello United sblocca il match al 54' con un tiro-cross su cui Ronaldo, furbescamente, aveva provato a prendersi la paternità del gol. Nei minuti di recupero guadagna il rigore per fallo di mano di Gimenez e lo trasforma con freddezza. La Celeste si ferma al palo colpito da Maxi Gomez. Nel corso del match un invasore di campo con una bandiera arcobaleno e una t-shirt per il rispetto delle donne.