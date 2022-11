Morto il laureato più anziano d'Italia, a 99 anni conseguì la seconda laurea con 110 e lode

Obiettivo raggiunto a 97 anni (laurea magistrale) e replicato a luglio quando ne aveva 99: laurea in Studi filosofici e storici presso l'Università di Palermo conseguita con il voto di 110 e lode. Giuseppe Paternò ha recuperato in corsa quello che la vita gli ha negato quando era giovane. Ora, a pochi mesi dal riscatto, arriva l'annuncio della sua morte.

Una vita vissuta per accrescere le proprie conoscenze. Nonostante i voti alti a scuola, il padre decise per lui un altro destino: il lavoro. Così niente superiori né università, per vivere Paternò fece dapprima il fattorino poi entrò alle Ferrovie. Solo a 30 anni Giuseppe, da esterno, decise di ricominciare gli studi. Lo fece con il diploma da geometra, presso la scuola serale, continuando a coltivare la passione per la scrittura. Pubblicò persino un libro. Successivamente grazie ad un filosofo torinese, conosciuto a Chianciano, iniziò a studiare filosofia. Nel 1984 era andato in pensione e da allora non smise di leggere e studiare. Nel 2020 era diventato il laureato più anziano d'Italia a 97 anni, per poi superare il proprio record due anni dopo a 99 anni conseguendo la seconda laurea.