Morto per monossido, la vittima è Francesco Mazzacane, ma i genitori lo scoprono in obitorio

Un tragico scambio di persona a Milano: un ragazzo 21enne muore per intossicazione di monossido, ma per un equivoco i genitori lo credono ricoverato in ospedale.

A fuorviare gli investigatori, il portafogli di Pietro, il suo compagno, lasciato sul comodino accanto a dove era stato trovato il corpo di Francesco, con il suo documento di identità.

I genitori del ragazzo campano deceduto a causa della fuga di monossido erano stati avvisati: "Vostro figlio è ricoverato in ospedale", subito la corsa a Milano, e poi la terribile scoperta.

Pietro Caputo aveva raggiunto il 3 novembre il fidanzato Francesco Mazzacane - assunto il mese scorso da Esselunga ed ancora in formazione - e contava anche lui di trovare un lavoro e trasferirsi a Milano. Poi due notti fa la fuoriuscita di gas dalla caldaia del residence.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati in casa, per Francesco non c'era più nulla da fare: era a letto, senza vita, ma accanto a lui c'era però il portafogli di Pietro, con i suoi documenti. Da questo è nato l'equivoco, che ha portato allo scambio di identità tra i due giovani.