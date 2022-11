Mosca, un grande incendio è scoppiato nell'area delle "Tre stazioni": due persone intrappolate

Un incendio è scoppiato in un deposito nell'area delle “Tre stazioni” nel cuore di Mosca. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti, che cita fonti del ministero delle Emergenze russo, secondo cui l'incendio è divampato in un deposito della centrale Piazza Komsomolskaya e interessa un'area di circa duemila chilometri quadrati.

Secondo i media russi sette persone sarebbero state portate fuori dall'edificio mentre altre due sarebbero rimaste intrappolate. Molte le immagini della densa colonna di fumo nero sulla città postate sui social.

Il ministero dei servizi di emergenza ha detto di aver ricevuto un avviso intorno alle 15 (ora locale) per un incendio in un magazzino di mattoni a due piani. Tre elicotteri e decine di pompieri sono stati coinvolti per spegnere l'incendio, ha precisato il ministero su Telegram.

La compagnia ferroviaria russa Rzd ha affermato che l'incendio, non lontano dalle tre stazioni ferroviarie della capitale, "non ha minacciato i passeggeri e non ha influenzato il traffico movimenti dei treni", secondo l'agenzia di stampa statale Ria Novosti.