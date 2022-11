Napoli, recuperate alcune bare rimaste in bilico nel crollo del cimitero di Poggioreale

“Stiamo accelerando le procedure di recupero delle salme interessate dai crolli perché dopo il dissequestro, avvenuto poche settimane fa, adesso insieme ai vigili del fuoco sono iniziate le operazioni”, ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi affrontando i crolli che hanno riguardato il cimitero di Poggioreale. “Abbiamo manifestato ai familiari - ha detto Manfredi - la vicinanza dell'amministrazione e il massimo impegno per poter procedere rapidamente a una dignitosa sepoltura delle salme e anche l'impegno a far partecipare i comitati a tutte le opere di recupero e riconoscimento”. In merito alla sicurezza dei siti, Manfredi ha affermato che “l'area ora è sicura, c'è il controllo dei periti della Procura e dei nostri consulenti”.