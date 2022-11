Nasconde l'alcol nel binocolo: la trovata del tifoso messicano fermato dalla polizia qatariota

Le restrizioni sugli alcolici non piacciono ai tifosi intenzionati a bere durante le partite dei Mondiali di calcio. Se qualcuno si è limitato a protestare, come i tifosi dell'Ecuador quando hanno chiesto “Vogliamo la birra” a gran voce, altri tentano di introdurre di nascosto, e con ogni mezzo, l'alcol nello stadio. Protagonisti di questa genialata sono stati i tifosi messicani capaci di presentarsi ai controlli con una borraccia a forma di binocolo. Il poliziotto del Qatar, però, non si lascia abbindolare: svita il tappo e annusa. “Tu puoi passare, il binocolo resta qui”, è il sunto della risposta del funzionario.