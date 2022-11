“Nella stanza 726 sono tutti morti di Covid”, il video-denuncia dalla fabbrica di iPhone

Le autorità cinesi hanno bloccato l'area circostante della più grande fabbrica di iPhone al mondo, dopo la fuga di massa nei giorni scorsi in seguito alla diffusione di un'epidemia di Covid. La zona economica aeroportuale di Zhengzhou, nella Cina centrale, dove il gigante tecnologico taiwanese Foxconn gestisce un enorme impianto, è entrata in “gestione statica” per sette giorni. Questo video - rilanciato sui social dagli utenti cinesi - sarebbe la prova delle morti avvenute nei dormitori dove i lavoratori sono confinati. Il sospetto è che diverse persone infette, costrette all'isolamento, non abbiano ricevuto le cure necessarie. In particolare nelle immagini un lavoratore grida: “Sono tutti morti quelli della stanza 726”.