Nelle sale “I Racconti della domenica”, storia di un uomo che è anche parte della Storia italiana

“I Racconti della domenica”, dal 10 novembre il lungometraggio diretto da Giovanni Virgilio con protagonisti Alessio Vassallo, Stella Egitto, Paolo Briguglia, Emmanuele Aita e, per la prima volta sullo schermo il bambino Raffaele Cordiano. Il film è interpretato anche da Nino Frassica che, con il suo spirito “alla Catalano” dice: “Andatelo a vedere perché è un bel film”

Il racconto abbraccia oltre quarant’anni di Storia Italiana e siciliana, dal 1934 alla morte di Aldo Moro, attraverso la storia di Francesco: uomo onesto, amante della vita, dei diritti e dei doveri.

Francesco racconta la propria vita, dalla giovinezza durante la guerra alla candidatura a sindaco del proprio paese, attraverso lunghe lettere scritte al padre, partito per l’America quando lui era ancora un bambino. Alle missive non c'è risposta, se non quella dei dollari che il padre manda alla famiglia e così la vita di Francesco, spaccato della storia del nostro Paese, è quella di un uomo che, cresciuto senza padre, ne è diventato uno per tutti i suoi concittadini.

'I Racconti della domenica' è prodotto da Movieside Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo del MiC - Ministero della Cultura e con il sostegno della Sicilia Film Commission.