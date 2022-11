Nell'immenso magazzino clandestino borse, scarpe occhiali: tutto falso made in Italy

Falso made in Italy: maxi sequestro della Guardia di Finanza di Roma: 19 milioni di articoli contraffatti in un magazzino della capitale.

Denunciate 15 persone. I baschi verdi hanno battuto “a tappeto” punti vendita al dettaglio e depositi all'ingrosso. Individuati 13 esercizi commerciali con 125.000 prodotti con marchi contraffatti di famose case produttrici. Se venduti avrebbero fruttato fino a 25 milioni di euro.

Erano prodotti con i marchi - contraffatti - di famose case produttrici (occhiali da sole, bigiotteria, scarpe, maglie, borse), oltre 18 milioni gli accessori per la casa, la persona e l'ufficio, con standard di sicurezza non conformi alla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute.