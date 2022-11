Nessuno vuole i cani di Kim Jong-un

Fin dal loro arrivo in Corea del Sud, Moon si è preso cura di Gomi e Songgang, due splendidi Pungsan, cani da caccia piuttosto rari allevati sull'altipiano di Kaema al confine tra la Cina e la Corea del Nord, e, dopo la fine del suo mandato a maggio, li ha portati nella sua residenza personale di Yonsan 420 km a sud-est della capitale.

Il Pungsan è una razza di cani usata per la caccia durante il primo periodo Joseon, durato dal XIV secolo per circa cinquecento anni. Il pelo bianco e lungo è un adattamento ai climi rigidi della montagna di cui è originaria. Che fine faranno Gomi e Songgang che nel frattempo hanno avuto dei cuccioli?

Tutto gira intorno alla modifica di una legge che ha consentito a Moon di avere i cani in custodia. In base alla legge gli animali avrebbero dovuto rimanere nella disponibilità dello Stato sotto il controllo degli Archivi presidenziali. L'ex presidente tuttavia ha dichiarato che, in assenza di strutture adeguate a tenerli, Gomi e Songgang gli erano stati affidati anche in base a un parere del ministero degli Interni. Una decisione senza precedenti che richiedeva la modifica di una legge, una modifica che doveva includere un sostegno finanziario.

L'accordo prevedeva che a Moon sarebbe stata versata una somma per la cura dei cani. Ma, in un comunicato, oggi l'ex presidente ha detto che l'ufficio presidenziale di Yoon Suk-yeol si è inspiegabilmente opposto alla modifica della norma. Il presidente ha negato l'opposizione dicendo che la restituzione dei cani "sarà una decisione interamente attribuibile all'ex presidente Moon Jae-in" e che l'iter di revisione delle norme è ancora in corso.

La cura di Gomi e Songgang costerebbe circa 2,5 milioni di won (quasi 2mila euro) al mese.