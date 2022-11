Il voto in Israele, Netanyahu: "Siamo vicini a una grande vittoria"

Con il 44% dei voti scrutinati il Likud di Benjamin Netanyahu e il blocco di destra rafforzano il vantaggio nelle elezioni israeliane. Il partito di Netanyahu otterrebbe 31-32 seggi contro i 23 del partito Yesh Atid del premier Lapid. Al terzo posto con 14 seggi il partito Sionismo religioso, di estrema destra, guidato da Itamar Ben Gvir. In totale Netanyahu e i suoi alleati arriverebbero ad ottenere 68 seggi alla Knesset, anche se per i primi exit poll non andrebbero oltre 62, sufficienti comunque per ottenere la maggioranza sui 120 totali. Apprensione a sinistra. Se i due partiti Balad o Meretz non riuscissero a superare la soglia di sbarramento la maggioranza di Neatanyahu sarebbe infatti più larga.

"Oggi abbiamo ricevuto un'incredibile espressione di supporto. Siamo vicina a una grande vittoria". Lo ha detto nella notte il leader del Likud, Benjamin Netanyahu, commentando i risultati elettorali che prevedono la maggioranza per il suo blocco di destra. "La nazione voleva un governo diverso", ha aggiunto. Lo riportano i media israeliani