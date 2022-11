La quota giovane

L’abbiamo intervistata fra i murales dell’Agenzia Nazionale dei Giovani di cui è la prima Direttrice Generale e dove con entusiasmo ci descrive la sua generazione, europea e solidale, ma ancora non inserita nei circuiti decisionali dei propri paesi.

“Partecipazione e attivismo per diventare protagonisti” è il suo consiglio, ma anche il suo esempio. Cresciuta in periferia, la radio è stata lo strumento per la sua inclusione sociale prima e del suo impegno professionale poi.

I dieci anni in Radio Kreattiva, condivisi con coetanei impegnati in programmi antimafia, sono stati la base per altre esperienze come ‘Indifesa’ e ‘Fuoriclasse’. Si occupa di futuro Lucia, ma lo ha anche plasmato diventando madre di un meraviglioso bambino, il suo ponte verso un mondo migliore. Si spera.