Donne quotate

Rara avis la leadership femminile in ambito finanziario, anche se oramai in Italia la percentuale delle donne nei cda di società quotate è del 41%, effetto congiunto dell’evoluzione culturale e della legge Golfo/Mosca che nel 2011 ha introdotto le cosiddette ‘quote rosa’. Per demolire definitivamente il tetto di cristallo (dopo averlo infranto in ogni campo professionale) è necessaria una scelta più convinta di facoltà STEM da parte delle studentesse. Per colmare questo gap la Boccadoro suggerisce di integrare le competenze tecnico-scientifiche con le materie classiche, quindi fisica con filosofia, matematica con storia. In pratica l’auspicato Umanesimo 4.0. Il suoconsiglio per le giovani donne? ‘coraggio e gentilezza per non farsi omologare al modello maschile’.