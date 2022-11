Coppa del Mondo di nuoto, Thomas Ceccon argento nei 100 stile libero

Dal doppio quarto posto di ieri nei 100 rana e 100 misti, al doppio secondo posto nei 50 rana e 100 stile libero. Azzurri protagonisti nella seconda giornata di gare in Coppa del Mondo ad Indianapolis, che si chiude oggi.

Nella classe regina, Thomas Ceccon in 46″27 è ancora dietro l’olimpionico australiano Kyle Chalmers, primatista mondiale in 44″84, autore di 45″55. Il 21enne di Schio invece, vicecampione olimpico nonché campione iridato e recordman mondiale dei 100 dorso - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina - aveva nuotato a Toronto 46″15 e dimostra ancora una forma crescente insieme alla poliedricità che lo vede protagonista dai misti al dorso allo stile libero.

Due podi d'autore che portano a 14 il bottino azzurro nelle tre tappe di Coppa del Mondo.