Coppa del Mondo di nuoto, Nicolò Martinenghi argento nei 50 rana - il video della gara

Dal doppio quarto posto di ieri nei 100 rana e 100 misti, al doppio secondo posto nei 50 rana e 100 stile libero. Azzurri protagonisti nella seconda giornata di gare in Coppa del Mondo ad Indianapolis, che si chiude oggi.

Nei 50 rana Nicolò Martinenghi è secondo in 26"03 migliorandosi dal mattino (26"54). Il vicecampione iridato nonché primatista italiano in 25"37 - tesserato per CC Aniene, preparato da Marco Pedoja, argento ai Mondiali di Abu Dhabi, dov'è stato secondo anche nei 100, oro con la 4x100 mista e bronzo con la 4x50 mista e con la 4x50 mista mixed - è ancora alle spalle del campione iridato e specialista americano Nic Fink (25"83) e davanti all'olimpionico americano Michael Andrew (26"32).

Due podi d'autore che portano a 14 il bottino azzurro nelle tre tappe di Coppa del Mondo.