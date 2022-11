Nuove accuse della Polonia alla Bielorussia: “Accompagnano i migranti illegali al confine”

La Guardia di frontiera polacca ha pubblicato questo video che documenterebbe come le autorità bielorusse “accompagnerebbero” delle carovane di persone verso il confine polacco. Le immagini mostrano circa 30 persone, migranti illegali - a detta delle autorità locali, desiderose di “entrare in Europa”. Una guerra ibrida, diversa ma parte del conflitto in Ucraina, da tempo messa in atto da Russia e Bielorussia. Per questo la Polonia avrebbe deciso di costruire una “recinzione temporanea”, realizzata con tre file di filo spinato (Larga circa 3 metri e alta 2,5). Un modo per contrastare la guerra ibrida attuata con il transito dei migranti intenzionati a raggiungere l'Unione Europea.