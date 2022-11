Nuovo attacco russo su Kiev: i bombardamenti colpiscono due condomini. “Almeno un morto”

“Almeno una persona è morta nei raid missilistici russi che hanno colpito Kiev”, ha scritto il primo cittadino della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, precisando che a Pechersk, in una delle case colpite da un razzo, i soccorritori hanno trovato il corpo di una persona. Secondo il sindaco, inoltre, la società Ukrenergo ha ordinato l'interruzione della fornitura di corrente per evitare ulteriori danni alle infrastrutture e metà della popolazione della capitale è al buio. E la capitale non è la sola a trovarsi di nuovo sotto attacco, anche le altre città ucraine devono difendersi dai circa 70 missili che la Russia ha indirizzato in gran parte delle regioni. L'attacco su larga scala è stato denunciato su Facebook da Yuriy Sunak, il consigliere del ministro della Difesa ucraino.