Occhiuto, Ponte sullo stretto: “Sarebbe bello iniziare a realizzare l'opera già nel 2023”

“Il ponte può essere finanziato con fondi europei. C’è anche idea di trovare formule di finanza. Ci sono moltissime risorse per Infrastrutture nei prossimi anni: Pnrr e fondi di coesione. L’unica cosa che non manca in questo momento sono i fondi. Fare un opera che si inserisce in un complesso di infrastrutture”, ha dichiarato Roberto Occhiuto, Governatore della Calabria, di fronte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma.