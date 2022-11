Olena Zelenska a Bukingham Palace incontra la regina consorte Camilla

La First Lady ucraina Olena Zelenska ha sostenuto che "violenza e crimini sessuali" fanno parte dell'"arsenale" della Russia per "umiliare gli ucraini" e ha chiesto "una risposta internazionale" a questo proposito: "Fermare la guerra soltanto non è sufficiente". Parlando a Sky News, Olena Zelenska - che si trova a Londra- ha affermato che la Russia sta usando la violenza sessuale come "un'arma" e ha sollecitato il governo britannico a "trovare e punire coloro che hanno compiuto crimini di guerra". Zelenska ha anche sostenuto che sia stata violentata una bimba che aveva appena quattro anni e un'anziana di 85. "Naturalmente, fino a quando non sarà fatta giustizia, non ci sentiremo al sicuro".