Felpa rosa e jeans, De Pau lascia la Questura dopo un lungo interrogatorio

E' previsto per l'inizio della settimana prossima l'interrogatorio di convalida del fermo per Giandavide De Pau, il 51enne accusato dell'omicidio delle tre prostitute - la colombiana 65enne Martha Castano Torres e due cittadine cinesi ancora non identificate - accoltellate a morte tra le 10 e le 13 di giovedì scorso nel quartiere romano di Prati.

Nel video vediamo l'accusato all'uscita della questura di Roma ieri in tarda serata, alla fine del lungo interrogatorio. Il viso coperto dal cappuccio della felpa rosa.

L'atto istruttorio non sarà però prima di martedì: il pm titolare del fascicolo dovrà chiederne la convalida e poi verrà fissata l'udienza davanti al gip. A De Pau - che ha passato la prima notte nel carcere di Regina Coeli - è contestato il triplice omicidio aggravato, ma al momento non la premeditazione.

Agli uomini della questura di Roma sono arrivati i complimenti del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Sorvegliato a vista, da solo in una cella di Regina Coeli, stamattina Giandavide De Pau ha incontrato il suo avvocato difensore. Al 51enne romano in carcere con l'accusa di essere l'autore dei tre omicidi a Prati commessi giovedì scorso, sono stati tolti lacci e cintura. In cella l'uomo indossa una felpa e un paio di jeans.

Adesso che il presunto killer si trova a Regina Coeli i residenti del quartiere Prati tirano un sospiro di sollievo.

Alcuni hanno lasciato rose bianche in memoria delle vittime. Un biglietto è comparso accanto al portone dell'appartamento dove Martha Castano Torres, 65 anni, è stata uccisa: "Fai buon viaggio, che gli angeli ti accompagnino - si legge - quello che è successo fa parte della cruda realtà della razza umana. Spero che presto ci renderemo conto che veniamo tutti dallo stesso posto e torniamo tutti nello stesso posto... tutti noi ti avvolgiamo nella nostra preghiera".