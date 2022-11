Giava, ospedali allestiti all'aperto, centinaia i feriti. Continua la ricerca dei sopravvissuti

A Cianjur, zona a ridosso dell'epicentro del terremoto, situata nella regione montuosa di Giava, a circa 75 chilometri a sud-est della capitale Jakarta, i feriti vengono sistemati e curati nel parcheggio di un ospedale, altri sotto tende di emergenza. I residenti rimasti senza casa sono costretti in alloggi di fortuna all'aperto, sistemati su stuoie o nel migliore dei casi in tende, mentre gli edifici intorno a loro sono quasi interamente ridotti in macerie.

La Bnpb, Agenzia nazionale per la gestione dei disastri indonesiana, ha dichiarato che più di 2.200 case sono state danneggiate e più di 5.300 persone sono state sfollate.

I funzionari stanno ancora lavorando per determinare l'entità completa dei danni causati dal sisma, che ha colpito a una profondità relativamente bassa di 10 km, secondo l'agenzia meteorologica e geofisica (Bmkg).